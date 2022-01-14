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Общество14 января 2022 10:34

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Татарстане достиг 75,9%

Первый компонент вакцины от вируса в республике сделали более 2,3 миллиона человек
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Ранее сообщалось, что более 235 тысяч татарстанцев не пришли на ревакцинацию.

Ранее сообщалось, что более 235 тысяч татарстанцев не пришли на ревакцинацию.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на 14 января, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане составляет 75,9%. Первый компонент вакцины от вируса в республике сделали более 2,3 миллиона человек, заявил журналистам замглавы регионального Минздрава Владимир Жаворонков.

Второй компонент вакцины, в свою очередь, сделали почти 1,9 миллиона местных жителей.

Ранее сообщалось, что более 235 тысяч татарстанцев не пришли на ревакцинацию от COVID-19.

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