Число случаев COVID-19 в Татарстане перевалило за 44 тысячи

Госпитализация потребовалась 36 последним инфицированным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии в Татарстане выявили 44 072 случая COVID-19, в том числе 114 - за минувшие сутки. Число ежедневно выявляемых зараженных вирусом в республике растет уже третий день подряд. Большинство последних больных - жители Казани (73 человек) и Набережных Челнов (13), сообщает 14 января региональный Минздрав.

По последним данным 37 452 ранее инфицированных татарстанца выздоровели, 1 512 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса сделали 2 311 783 местных жителя, второй - 1 866 352.

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