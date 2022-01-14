Более 235 тысяч татарстанцев не пришли на ревакцинацию от COVID-19

По последним данным, повторную вакцинацию в регионе прошли 147 240 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 14 января, повторную вакцинацию от COVID-19 в Татарстане прошли 147 240 человек. Еще 235 457 граждан, привившихся полгода назад, по разным причинам не спешат на процедуру, заявил журналистам замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков.

Он также отметил, что ведомство беспокоит тот факт, что от вируса в регионе вакцинированы лишь 67,46% пенсионеров. Хотя именно пожилые люди переносят инфекцию хуже всех.

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