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Общество12 января 2022 6:58

Пять кафе Чувашии, нарушившие запрет на работу в праздники, выявили из-за драк

Роспотребнадзор региона проверит их на соблюдение других ковидных ограничений
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Во время заседания выяснилось, что нарушителей было не пять, а 11.

Во время заседания выяснилось, что нарушителей было не пять, а 11.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что все пять чебоксарских кафе, которые работали в период с 23:00 30 декабря до 12:00 1 января, несмотря на введенные в Чувашии на это время ковидные ограничения, были выявлены из-за драк, произошедших в них. Об этом во вторник, 11 января, на заседании оперштаба заявил глава республики Олег Николаев.

На том же заседании, правда, сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин заявил, что нарушителей было не пять, а 11. Семь из них были выявлены в ночь с 30 на 31 декабря, еще четыре - 31 декабря. Николаев предложил назвать заведения-нарушителей в ближайшее время, сообщает "На-связи".

Главный санитарный врач Чувашии Надежда Луговская сообщила, что кафе-нарушителях будут проведены полноценные внеплановые проверки на предмет соблюдения других антиковидных мер.

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