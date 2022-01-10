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Общество10 января 2022 10:40

Пять кафе Чебоксар работали в новогоднюю ночь, несмотря на запрет

Информация о них передана Роспотребнадзору Чувашии
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Согласно указу, подписанному Олегом Николаевым, заведениям общепита в регионе в период с 23:00 30 декабря до 12:00 1 января разрешалось работать только на вынос.

Согласно указу, подписанному Олегом Николаевым, заведениям общепита в регионе в период с 23:00 30 декабря до 12:00 1 января разрешалось работать только на вынос.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чувашии пять кафе нарушили запрет о работе в новогоднюю ночь. Все они расположены в Чебоксарах. На еженедельной планерке власти республики передали данные о них местным оперштабу по борьбе с COVID-19 и Роспотребнадзору

Глава региона Олег Николаев назначил заседание опертштаба на 11 января. Он попросил администрацию Чебоксар и Роспотребнадзор Чувашии подготовить действенные меры по отношению к нарушителям.

Напомним, согласно указу, подписанному Николаевым в начале декабря 2021 года, заведениям общепита республики с 23:00 30 декабря до 12:00 1 января разрешалось работать только на вынос.