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Общество11 января 2022 10:42

Среди заведений-нарушителей, работавших в предновогоднюю ночь в Чувашии, кафе и караоке

Их выявили во время рейда мобильных групп с 30 по 31 декабря
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Обе точки общепита, пренебрегшие антиковидными мерами, находятся в Чебоксарах.

Обе точки общепита, пренебрегшие антиковидными мерами, находятся в Чебоксарах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны два чувашских заведения из пяти, нарушивших запрет на работу общепита с 23:00 30 декабря до 12:00 1 января. Антиковидными мерами пренебрегли кафе «Арсенал» на бульваре Миттова и караоке-клуб «People FM» на проспекте Максима Горького в Чебоксарах.

Нарушения обнаружили во время рейдов мобильных групп в предновогоднюю ночь, передает администрация Московского района города.

Напомним, глава республики Олег Николаев назначил на 11 января заседание оперштаба региона для избрания меры наказания для пяти заведений общепита, нарушивших ковидные ограничения.