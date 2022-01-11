Среди заведений-нарушителей, работавших в предновогоднюю ночь в Чувашии, кафе и караоке

Обе точки общепита, пренебрегшие антиковидными мерами, находятся в Чебоксарах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны два чувашских заведения из пяти, нарушивших запрет на работу общепита с 23:00 30 декабря до 12:00 1 января. Антиковидными мерами пренебрегли кафе «Арсенал» на бульваре Миттова и караоке-клуб «People FM» на проспекте Максима Горького в Чебоксарах.

Нарушения обнаружили во время рейдов мобильных групп в предновогоднюю ночь, передает администрация Московского района города.

Напомним, глава республики Олег Николаев назначил на 11 января заседание оперштаба региона для избрания меры наказания для пяти заведений общепита, нарушивших ковидные ограничения.