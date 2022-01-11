Перенесенный из Казахстана матч «Ак Барса» против «Барыса» пройдёт в Казани

Матч состоится в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Фото: ak-bars.ru

Матч хоккейного клуба «Ак Барс» против «Барыса» из Нур-Султана пройдет в столице Татарстана, сообщается на официальном сайте казанского клуба. Встреча регулярного чемпионата КХЛ состоится 17 января в 19:00 на стадионе «Татнефть Арена».

Напомним, ранее игра планировалась в Казахстане, но матч решено было перенести из-за нестабильной ситуации в стране.

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