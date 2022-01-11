В Татарстане рассматривается возможность ослабления ковидных ограничений

В настоящее время ограничения, введенные на время праздничных мероприятий, продолжают действовать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что в ближайшее время в Татарстане могут объявить об ослаблении ряда ковидных ограничений. Меры по защиты населения от вируса пересмотрят через неделю, сообщила во вторник, 11 января, на брифинге вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Она отметила, что в течение семи дней местные власти будут наблюдать за ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в регионе. В настоящее время ограничения, введенные на время праздничных мероприятий, продолжают действовать, равно как и система QR-кодов в торговых центрах и общественном транспорте и масочный режим.