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Общество11 января 2022 11:21

В Татарстане рассматривается возможность ослабления ковидных ограничений

Окончательное решение властей республики будет зависеть от статистики заболеваемости
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В настоящее время ограничения, введенные на время праздничных мероприятий, продолжают действовать.

В настоящее время ограничения, введенные на время праздничных мероприятий, продолжают действовать.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что в ближайшее время в Татарстане могут объявить об ослаблении ряда ковидных ограничений. Меры по защиты населения от вируса пересмотрят через неделю, сообщила во вторник, 11 января, на брифинге вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Она отметила, что в течение семи дней местные власти будут наблюдать за ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в регионе. В настоящее время ограничения, введенные на время праздничных мероприятий, продолжают действовать, равно как и система QR-кодов в торговых центрах и общественном транспорте и масочный режим.