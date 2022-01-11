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Общество11 января 2022 11:52

За 2021 год смертность от COVID-19 в Татарстане выросла в 26 раз

В одном только ноябре в республике зафиксировали 1 870 летальных случая вируса
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По данным на 11 января в Татарстане умерли 1 497 зараженных коронавирусом человек.

По данным на 11 января в Татарстане умерли 1 497 зараженных коронавирусом человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За 2021 года смертность от COVID-19 в Татарстане выросла в 26 раз. В конце года, правда, ситуация начала улучшаться. Так, например, в ноябре в республике было зарегистрировано 1 870 летальных случаев вируса, что, на 31% меньше, чем было в октябре, сообщает Росстат.

Причиной снижения количества смертей зараженных инфекцией являются введенные в регионе ковидные ограничения, в частности, проверка QR-кодов в общественных местах и транспорте.

По данным на 11 января в Татарстане умерли 1 497 зараженных коронавирусом человек. Последние шесть смертей были зарегистрированы за минувшие сутки.