На трассе в Марий Эл столкнулись сразу восемь автомобилей

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем во вторник, 11 января, на 75 километре автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» Волжского района столкнулись сразу восемь автомобиль. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, несколько - пострадали.

- В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. На данном участке автодороги организовано реверсивное движение, обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.

Напомним, что в другой массовой аварии, которая произошла 11 января в Волжском районе, пострадали четыре человека. На первом километре автодороги «Волжск - Часовенная» столкнулись «Лада Гранта», KIA и «Газель».

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