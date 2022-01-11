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Происшествия11 января 2022 14:29

На трассе в Марий Эл столкнулись сразу восемь автомобилей

По предварительным данным, один человек погиб
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем во вторник, 11 января, на 75 километре автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» Волжского района столкнулись сразу восемь автомобиль. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, несколько - пострадали.

- В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. На данном участке автодороги организовано реверсивное движение, обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.

Напомним, что в другой массовой аварии, которая произошла 11 января в Волжском районе, пострадали четыре человека. На первом километре автодороги «Волжск - Часовенная» столкнулись «Лада Гранта», KIA и «Газель».

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