Коронавирус подтвердился еще у 103 жителей Татарстана

Накануне госпитализация потребовалась 33 больным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии в Татарстане выявили 43 749 случаев COVID-19, в том числе 103 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (71) и Набережных Челнов (12). Накануне госпитализация потребовалась 33 больным, сообщил во вторник, 11 января, Минздрав республики.

Заметим, что 37 090 ранее инфицированных татарстанцев выздоровели, 1 497 - скончались. Последними жертвами инфекции стали четверо мужчин и две женщины в возрасте 70, 72, 73, 80, 88 и 64 лет соответственно.

Первый компонент вакцины от вируса в регионе получили 2 298 642 человека, второй - 1 863 587. Повторную вакцинацию прошли 140 006 местных жителей.