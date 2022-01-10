Жительница Альметьевска отравилась угарным газом в бане

Причины произошедшего устанавливаются.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Днем в понедельник, 10 января, в бане на территории дома №17 по улице Южная в Альметьевске стало плохо 56-летней женщине. Прибывшие на место медики госпитализировали ее в бессознательном состоянии с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" в центральную районную больницу.
Известно, что баня отапливалась дровами. Причины произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
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