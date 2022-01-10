В новогодние праздники 11 жителей Казани отравились угарным газом

Распространенными причинами отравления стали установка вентиляторов, нарушающих режим работы естественной вентиляции, неполное сгорание газа из-за отсутствия притока воздуха, а также попытки спрятать газовые приборы в кухонную мебель. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что в новогодние праздники, в Казани было зафиксировано пять случаев отравления угарным газом, в которых пострадали 11 местных жителей. Большинство пострадавших - 10 человек - проживают в многоквартирных домах, один – в частном доме.

Причинами случившегося стали, в частности, установка вентиляторов, нарушающих режим работы естественной вентиляции, неполное сгорание газа из-за отсутствия притока воздуха, а также попытки спрятать газовые приборы в кухонную мебель, что запрещается делать.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров заявил, что смертельных исходов хоть и удалось избежать, но число отравлений заставляет беспокоиться. Он отметил, что к совместному решению проблемы следует привлечь газовиков, сотрудников управляющих компаний, а также ответственных за установку вентиляционного и печного оборудования.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала об отравлении угарным газом на улице Авангардная, где пострадала семья с двумя детьми. Также за время новогодних праздников подобный инцидент случился на улице Исаева с пострадавшими 30-летним мужчиной и пожилой женщиной. Накануне на улице Дементьева угарным газом отравились три человека, в том числе двое детей.