В Казани угарным газом отравились три человека, в том числе двое детей

Инцидент произошел в одной из квартир дома №31А по улице Дементьева. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером в воскресенье, 9 января, в одной из квартир дома №31А по улице Дементьева в Казани угарным газом отравились три человека: 36-летний мужчина, четырехлетняя девочка и ее новорожденная сестра. Прибывшие на место медики, госпитализировали детей в ДРКБ с диагнозом "отравление легкой степени тяжести".

Прокуратура Авиастроительного района города уже начала проверку. Специалисты выяснят обстоятельства и причины произошедшего, а также проверят исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования

- В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - замечают в пресс-службе надзорного ведомства.