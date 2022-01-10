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Происшествия10 января 2022 13:06

Казанец погиб под колесами эвакуатора

Трагедия произошла на улице Академика Королева
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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На месте работают правоохранители.

На месте работают правоохранители.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в понедельник, 10 января, возле дома №22а по улице Академика Королева в Казани эвакуатор переехал мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщают очевидцы.

По предварительным данным, горожанин поскользнулся, когда переходил проезжую часть, и упал под колеса многотонной машины.

Подробности произошедшего устанавливаются. На месте работают правоохранители.

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