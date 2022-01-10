Казанец погиб под колесами эвакуатора

На месте работают правоохранители.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Днем в понедельник, 10 января, возле дома №22а по улице Академика Королева в Казани эвакуатор переехал мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщают очевидцы.
По предварительным данным, горожанин поскользнулся, когда переходил проезжую часть, и упал под колеса многотонной машины.
Подробности произошедшего устанавливаются. На месте работают правоохранители.
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