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Происшествия10 января 2022 8:25

В Казани иномарка вылетела с дороги на автобусную остановку

ДТП произошло поздно вечером на улице Ново-Азинская
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Водитель Peugeot с места происшествия был госпитализирован. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по Казани

Водитель Peugeot с места происшествия был госпитализирован. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по Казани

Около 21:20 в воскресенье, 9 января, напротив дома №12а по улице Ново-Азинская в Казани Peugeot выехал с дороги и врезался сначала в остановку, а после - в металлический забор. По предварительным данным, 38-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

С места произошедшего он был госпитализирован.

- За 9 января поступило 117 сообщений о ДТП, из них три с пострадавшими (одно столкновение, один наезд на велосипедиста, один наезд на препятствие). Задержано 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения, восемь водителей не имеющих права управления, - сообщает ОГИБДД УМВД РФ по городу.