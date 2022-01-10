В Казани иномарка вылетела с дороги на автобусную остановку

Водитель Peugeot с места происшествия был госпитализирован. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по Казани

Около 21:20 в воскресенье, 9 января, напротив дома №12а по улице Ново-Азинская в Казани Peugeot выехал с дороги и врезался сначала в остановку, а после - в металлический забор. По предварительным данным, 38-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

С места произошедшего он был госпитализирован.

- За 9 января поступило 117 сообщений о ДТП, из них три с пострадавшими (одно столкновение, один наезд на велосипедиста, один наезд на препятствие). Задержано 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения, восемь водителей не имеющих права управления, - сообщает ОГИБДД УМВД РФ по городу.