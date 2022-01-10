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Происшествия10 января 2022 8:44

В Казани автомобиль сбил мальчика, который пересекал дорогу на "красный"

По предварительным данным, ребенок двигался на велосипеде
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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ДТП произошло поздно вечером напротив дома №6 по улице Парковая.

ДТП произошло поздно вечером напротив дома №6 по улице Парковая.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В 21:15 в воскресенье, 9 января, напротив дома №6 по улице Парковая в Казани автомобиль KIA сбил 14-летнего подростка. По предварительным данным, школьник пересекал проезжую часть на велосипеде на "красный" сигнал светофора.

В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован, сообщает ОГИБДД УМВД РФ по городу.

Напомним, за несколько часов до этого в Набережных Челнах автомобиль насмерть сбил 15-летнего парня.