В Казани автомобиль сбил мальчика, который пересекал дорогу на "красный"

ДТП произошло поздно вечером напротив дома №6 по улице Парковая. Фото: Иван ВИСЛОВ

В 21:15 в воскресенье, 9 января, напротив дома №6 по улице Парковая в Казани автомобиль KIA сбил 14-летнего подростка. По предварительным данным, школьник пересекал проезжую часть на велосипеде на "красный" сигнал светофора.

В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован, сообщает ОГИБДД УМВД РФ по городу.

Напомним, за несколько часов до этого в Набережных Челнах автомобиль насмерть сбил 15-летнего парня.