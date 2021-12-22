Новый год-2022 в Казани: как будет работать общественный транспорт в праздники

Ночью на 7 января к остановке "Центральный стадион" организуют спецподачу автобусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как общественный транспорт Казани будет работать в новогодние праздники. Так, утром 1 января автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты на два часа позже, чем в выходные - в 7:30.

В ночь на Рождество Христово, 6 января, общественный транспорт города будет работать до 23:30. Для, кто примет участие в праздничных службах, с остановки «Центральный стадион» домой развезут автобусы №№6, 10а, 15, 23, 30, а также троллейбус №2. Транспорт будет подан туда к 2:30.

В остальные праздничные дни автобусы, трамваи и троллейбусы города будут работать по графику выходного дня.

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