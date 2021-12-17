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Общество17 декабря 2021 14:04

В Татарстане кафе и ресторанам разрешили работать в Новогоднюю ночь до 3.00

Сейчас общепит в республике имеет право принимать посетителей лишь до 23.00
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Послабления для общепита также будут действовать и в период с 20 декабря по 10 января

Послабления для общепита также будут действовать и в период с 20 декабря по 10 января

Фото: Иван МАКЕЕВ

Обещанные Роспотребнадзором Татарстана послабления коронавирусных ограничений уже сбылись для кафе и ресторанов. Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал соответствующее постановление в эту пятницу, 17 декабря.

Так, согласно документу, точкам общепита разрешено работать в Новогоднюю ночь до 3.00. Это при том, что сейчас они имеют право на фоне коронавируса принимать посетителей всего лишь до 23.00.

Про этот дедлайн они, к слову, могут забыть на все предновогоднее время и последующие выходные. Все тем же постановлением кафе и ресторанам с 20 декабря по 10 января разрешено работать до 1.00.

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