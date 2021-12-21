Новый год-2022 в Татарстане: праздничные мероприятия в театрах и музеях республики

Так, например, в казанском ТЮЗЕ уже начали показывать спектакль "Северное сияние". Фото: пресс-служба Казанского государственного театра юного зрителя

К грядущим новогодним праздникам учреждения культуры Татарстана подготовили более 500 торжеств для детей и взрослых. Так, в государственных музеях пройдут порядка 50 мероприятий, в театрах - около 250, в концертных залах - еще сто. Билеты на многие из них уже раскуплены, но еще есть места на январь.

ТЕАТРЫ

Так, в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева запланированы новогодний концерт Государственного симфонического оркестра республики, концерт «Венский бал», концерт оркестра «Татарика» и представление для детей «Снежная королева».

Татарский государственный академический театр оперы и балета имени Джалиля, в свою очередь, представит балет «Белоснежка и семь гномов и представление с дедом Морозом и Снегурочкой от Казанского хореографического училища.

В татарской филмармонии в праздники можно будет увидеть музыкальный спектакль Филармонического джаз-оркестра региона, интерактивный музыкальный спектакль «Новогоднее путешествие Красной шапочки», а также спектакли «Новогодние приключения Буратино» и «Нехочуха». Помимо этого там будут показывать представления «Снегурочка 2.2» и «Ночь перед Рождеством», подготовленные Государственным оркестром народных инструментов Татарстана под управлением Анатолия Шутикова.

Театр кукол «Экият» подготовил «Сказочное шоу для Снегурочки», а театр «Изумрудный город» - театральное представление «32 декабря».

Казанский ТЮЗ рад представить горожанам и гостям столицы республики спектакль «Северное сияние», татарстский ТЮЗ имени Кариева - постановку «Камыр-Батыр».

Набережночелнинский драматический театр имени Гилязова в новогодние праздники покажет спектакли «Капка» и «Туйга ничэ кон кала», Буинский театр представит сказку «В поисках приключений», а Альметьевский театр - постановки «Йолдызлы экият» и «Жил артыннан».

МУЗЕИ

Не менее разнообразную новогоднюю программу подготовили и музеи республики. Так, в национальном музее пройдет квест «Волшебные тайны Гостиного Двора» и занятия «Гонки по солнечной системе», а в Эрмитаже музея-заповедника «Казанский Кремль» - выставка «Музыкальное волшебство. Механические куклы и антикварные редкости XVIII-XX веков».

Всего же Казанский Кремль подготовил более 10 тематических новогодних мастер-классов и интерактивных шоу, среди которых «Секретная лаборатория Деда Мороза» и «Ледникового периода» в музее Естественной истории.

Музей изобразительного искусства Татарстана готовится представить интерактивную программу для детей «Рождество в музее. Время Лермонтова».

Свои оригинальные праздничные программы подготовили также Свияжский, Болгарский, Елабужский, Чистопольский и Билярский музеи-заповедники.

ФЕСТИВАЛИ

5 января состоится Кукморский Межрегиональный Фестиваль народного творчества «Итек Fest», гости которого смогут поучаствовать в зимних забавах и матер-классах, а также увидеть костюмированные шоу и различные состязания.

7 января в Менделеевске пройдет III Межрегиональный фестиваль «Рождественская ярмарка», а 8 января в Новошешминске - Рождественский фестиваль народной песни «Под новой звездой».

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ЦИРК

Без новогоднего шоу татарстанцев не оставит и Казанский цирк, где уже стартовала программа «Новогодний цирк Деда Мороза», в которой, среди прочих, задействованы тигры.

- В каждом сельском и городском культурно-досуговом учреждении муниципальных районов клубные работники подготовили новогодние музыкально-игровые программы, балы-маскарады, - говорят в Министерстве культуры республики.

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