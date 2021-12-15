Татарстанцы стали победителями Всероссийской премии «Время молодых»

Лауреатами и победителями стали три представителя Татарстана и экстрим-парк УРАМ. Фото: Министерство по делам молодежи республики

14 декабря в Москве подвели итоги Всероссийской премии «Время молодых». Победителей и лауреатов назвали в 20 номинациях, участие в которых приняло более 3000 претендентов. Среди лучших и представители Татарстана.

Так, директор Молодежного центра республики Валентин Шихобалов победил в номинации «Время лучших». Самым молодежным местом в стране признан экстрим-парк УРАМ.

Лауреатами премии также стали автор инклюзивных инициатив Гульфия Мутугуллина и медиацентр Лиги Студентов республики в номинации «Голос молодых».

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