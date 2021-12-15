Татарстанцы стали победителями Всероссийской премии «Время молодых»

Лауреатами и победителями стали три представителя Татарстана и экстрим-парк УРАМ. Фото: Министерство по делам молодежи республики
14 декабря в Москве подвели итоги Всероссийской премии «Время молодых». Победителей и лауреатов назвали в 20 номинациях, участие в которых приняло более 3000 претендентов. Среди лучших и представители Татарстана.
Так, директор Молодежного центра республики Валентин Шихобалов победил в номинации «Время лучших». Самым молодежным местом в стране признан экстрим-парк УРАМ.
Лауреатами премии также стали автор инклюзивных инициатив Гульфия Мутугуллина и медиацентр Лиги Студентов республики в номинации «Голос молодых».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Общественником года» России признана Анастасия Волкова из Казани
Финал конкурса состоялся с 8 по 12 декабря в Ульяновске (подробнее)
Гран-при национальной премии «Студент года-2021» отправляется в Татарстан
Его обладателем стала Алия Аглиуллина (подробнее)