«Общественником года» России признана Анастасия Волкова из Казани

Участие в финале конкурса приняли 100 человек из 38 регионов России. Фото: Министерство по делам молодежи Татарстана

Ученица школы №62 Казани Анастасия Волкова признана «Общественником года» на Всероссийском конкурсе «Ученик года – 2021».

Финал прошел с 8 по 12 декабря в Ульяновске. Участие в нем приняли 100 человек из 38 регионов России. Для победы Анастасие пришлось пройти испытание из 5 конкурсных этапов: творческая самопрезентация, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», ролевая игра, дебаты и решение кейсов.

Республику на конкурсе также представила Елизавета Девятова из Набережных Челнов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Гран-при национальной премии «Студент года-2021» отправляется в Татарстан

Его обладателем стала Алия Аглиуллина (подробнее)