Гран-при национальной премии «Студент года-2021» отправляется в Татарстан

Помимо триумфа Аглиуллиной, студенты из Татарстана победили еще в трех номинациях. Фото: minmol.tatarstan.ru

12 декабря стали известны имена победителей Российской национальной премии «Студент года-2021». Гран-при завоевала студентка из Татарстана Алия Аглиуллина.

В этом году в премии принимали участи 400 обучающихся из 69 регионов страны. Жюри выявило лучших среди финалистов в 10 номинациях. В частности, студенты боролись за лидерство в звании «Общественник года», «Профессионал года», «Староста года», «Председатель совета обучающихся года» и «Добровольческое объединение года». Также в премии представлены номинации «Патриотическое объединение года», «Спортсмен года», «Творческая личность года», «Студенческий клуб года» и «Студенческое медиа года».

Студенты Татарстана защищали честь республики во всех указанных номинациях. Победителями смогли стать в четырех из них, с учетом самой главной награды.

Так, лучшим председателем совета обучающихся стала Юлия Андрианова из Казанского педагогического колледжа.

Коллектив «Пульс жизни ЗМК» из Зеленодольского механического колледжа одержал победу в номинации «Добровольческое объединение года». Приз «Студенческое медиа года» достался Международному центру компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи, сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.