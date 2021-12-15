Казанское кафе, отказавшееся от проверки QR-кодов, могут оштрафовать за количество урн

Схожие нарушения в тот же день были выявлены еще у трех организаций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отношении казанского кафе-кондитерской, руководство которого решило отказаться от проверки у посетителей QR-кодов о вакцинации от COVID-19, составлен еще один протокол. Выявлено, что заведение не соблюдало правил благоустройства города.

- 2 декабря наши сотрудники в ходе мониторинга закрепленной территории выявили нарушения в информационно-печатной продукции на входной двери здания, которая была размещена в неустановленном для этих целей месте, а также в количестве урн на входной группе кафе, - говорят в администрации Кировского и Московского районов.

Отмечается также, что схожие нарушения в тот же день были выявлены еще у трех организаций.

Напомним, ранее в отношении кондитерской было составлено еще пять административных протоколов.

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