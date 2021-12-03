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Общество3 декабря 2021 4:21

В Ассоциации рестораторов Татарстана не поддержали решение казанского кафе отказаться от QR-кодов

Руководству и сотрудникам заведения готовы предоставить материалы из «красной зоны»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Рестораторы заявили, что речи об отмене QR-кодов в их сообществе не ведется.

Рестораторы заявили, что речи об отмене QR-кодов в их сообществе не ведется.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководство одного из кафе Казани решило отказаться от введенной в Татарстане системы QR-кодов и начало впускать непривитых и не болевших COVID-19 людей. В Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана не нашлось тех, кто бы поддержал эту идею. Там считают, что отдельно взятые люди не до конца осознают ситуацию и не понимают, что речь идет о человеческих жизнях.

Для тех коллег, кто пошел против системы QR-кодов, в Ассоциации готовы предоставить материалы из «красных зон» «ковидных» госпиталей и доходчиво объяснить суть проблемы.

Рестораторы Татарстана также заявили, что речи об отмене QR-кодов среди них не ведется. Из-за введенных ограничений почти все сотрудники отрасли вакцинировались, заведения подготовились принимать гостей.