В Ассоциации рестораторов Татарстана не поддержали решение казанского кафе отказаться от QR-кодов

Рестораторы заявили, что речи об отмене QR-кодов в их сообществе не ведется. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководство одного из кафе Казани решило отказаться от введенной в Татарстане системы QR-кодов и начало впускать непривитых и не болевших COVID-19 людей. В Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана не нашлось тех, кто бы поддержал эту идею. Там считают, что отдельно взятые люди не до конца осознают ситуацию и не понимают, что речь идет о человеческих жизнях.

Для тех коллег, кто пошел против системы QR-кодов, в Ассоциации готовы предоставить материалы из «красных зон» «ковидных» госпиталей и доходчиво объяснить суть проблемы.

Рестораторы Татарстана также заявили, что речи об отмене QR-кодов среди них не ведется. Из-за введенных ограничений почти все сотрудники отрасли вакцинировались, заведения подготовились принимать гостей.