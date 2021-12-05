В Казани оштрафовали кафе, которое решило впускать посетителей без QR-кодов

В течение двух недель владельцы должны устранить все нарушения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Казанское кафе, впускавшее посетителей без QR-кодов и назвавшее себя «территорией конституционных прав», получило штраф и претензию от арендодателя. В течение двух недель владельцы должны устранить все нарушения или найти новое помещение для деятельности кафе.

Полиция также составила на владельцев протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» за нарушение ограничительных мер, введенных по борьбе с коронавирусом.