В Казани свернули 190 «ковидных» коек

За минувшие сутки в столице Татарстана выявили 118 зараженных вирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С понедельника, 29 ноября, 190 «ковидных» коек в Казани переводятся на доковидное предназначение. Причина этого – стабилизация ситуации с вирусом в городе, сообщил во время планерки в мэрии глава управления здравоохранения столицы Татарстана Владимир Жаворонков.

За минувшие сутки в Казани выявили 118 зараженных COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что в Казани превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ. С начала сезона инфекция подтвердилась более чем у 8,9 тысячи местных жителей.