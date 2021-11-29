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Общество29 ноября 2021 10:07

В Казани свернули 190 «ковидных» коек

Причина этого – стабилизация ситуации с COVID-19 в городе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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За минувшие сутки в столице Татарстана выявили 118 зараженных вирусом.

За минувшие сутки в столице Татарстана выявили 118 зараженных вирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С понедельника, 29 ноября, 190 «ковидных» коек в Казани переводятся на доковидное предназначение. Причина этого – стабилизация ситуации с вирусом в городе, сообщил во время планерки в мэрии глава управления здравоохранения столицы Татарстана Владимир Жаворонков.

За минувшие сутки в Казани выявили 118 зараженных COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что в Казани превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ. С начала сезона инфекция подтвердилась более чем у 8,9 тысячи местных жителей.