В Татарстане COVID-19 подтвердился еще у 248 человек

На сегодняшний день в регионе выздоровели 31 148 инфицированных местных жителей, скончались – 1 240. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на понедельник, 29 ноября, в Татарстане выявлено 37 811 случаев COVID-19, в том числе 248 – за минувшие сутки. Большинство последних зараженных – жители Казани (118 человек) и Набережных Челнов (24). Госпитализация потребовалась 94 больным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день в регионе выздоровели 31 148 инфицированных местных жителей, скончались – 1 240. Первый компонент вакцины от вируса в Татарстане сделали 2 020 862 человека, второй – 1 544 875.

Напомним, ранее мы писали, что в Казани стабилизировалась ситуация с коронавирусом, но превышен эпидпорог по ОРВИ.