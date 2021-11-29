Эпидпорог по ОРВИ в Казани превышен на 13,6%

Вместе с тем, ситуация с COVID-19 в столице Татарстана стабилизировалась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день в Казани стабилизировалась ситуация с COVID-19, но отмечается рост заражений сезонным ОРВИ. По последним данным, в городе выявили 8 959 случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией. Превышение эпидпорога составляет 13,6%, заявил на еженедельном совещании в исполкоме замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

Болеют ОРВИ в столице республике в основном взрослые люди.