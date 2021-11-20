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Общество20 ноября 2021 14:14

Перевозчики Казани получили смартфоны для проверки QR-кодов

Модель телефона стоит около 6 тысяч рублей. Их выдали на временное пользование
Инзиля ШАКИРОВА
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Новые ограничения в Татарстане вступают в силу 22 ноября.

Новые ограничения в Татарстане вступают в силу 22 ноября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани автотранспортные предприятия получили смартфоны ZTE Blade A3 для проверки QR-кодов. Сейчас данная модель в магазинах стоит около 6 тысяч рублей.

На мобильники устанавливают приложения по проверки QR-кодов, сим-карты, заряжаются аккумуляторы, а оборудование проходит необходимое тестирование. Перевозчикам их дали во временное пользование, после смартфоны должны будут вернуть.

Напомним, с 22 ноября этого года продажа билетов на автовокзалах, автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегионального) в Татарстане будет осуществляться только по предъявлению QR-кода на каждого пассажира старше 18 лет.

Действует также система штрафов за проезд без QR-кода в общественном транспорте. Так, за нарушение физическим лицам придется заплатить до 30 тысяч рублей; должностным лицам - до 50 тысяч; юрлицам придется выплатить до 300 тысяч.