В Татарстане медотводы от вакцинации будут действовать только в общественном транспорте

В ведомстве заявили, что граждане с медотводом находятся в группе риска, поэтому популярные места массового скопления людей, в том числе торговые центры и кафе им посещать не стоит Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане с QR-кодами о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса можно будет попасть только в общественный транспорт. А, в частности, торговые центры и рестораны для таких граждан останутся недоступными. Об этом на пресс-конференции сообщила зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

Она также объяснила, что люди с медотводом продолжают находиться в группе риска, ведь многие получают его по состоянию здоровья. Из-за этого популярные места массового скопления людей, в том числе торговые центры и кафе им посещать не стоит. В Роспотребнадзоре Татарстана отметили, что это необходимая мера.

Ранее Минздрав Татарстана объявил, что подтвердившие медотвод путем специальных исследований смогут получить QR-код. Затем в ведомстве сообщили, что граждане смогут сделать это в поликлинике по месту жительства.