Жители Татарстана с медотводами от вакцинации начнут получать документы с QR-кодами

Электронный вид станет доступен после вступления в силу соответствующего приказа федерального Минздрава в феврале следующего года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане людям, которые не вакцинируются от коронавируса из-за наличия медотдвода, в ближайшее время начнут выдавать документы с QR-кодами. Сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Для получения такого документа нужно пройти лабораторные и инструментальные исследования. В настоящее время противопоказанием к прививке является обострение инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Первое время документы о медотводе будут предоставляться только в бумажном виде. Электронный вид станет доступен после вступления в силу соответствующего приказа Минздрава России - в феврале 2022 года.

Тем, у кого на руках уже есть документ о медотводе, следует переоформить его для получения QR-кода.

Порядок получения справок о медотводе в Минздраве Татарстана объяснят позднее. По предварительным планам, QR-коды по ним будут выдавать в поликлиниках по месту жительства.