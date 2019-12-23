"Он посмел изнасиловать меня в 12 лет": Многодетная мать из Татарстана рассказала о сложных отношениях со своим отчимом

Все сильнее накал страстей в противостоянии набережночелнинки Агины Алтынбаевой и госорганов Татарстана. Многодетная мать демонстрирует пренебрежение общественной моралью и мнением, откровенно провоцируя общественность и пренебрегает нормами закона. Женщина грубо нарушает правила дорожного движения, доверяя управлять своей иномаркой шестилетнему сыну, или ведет автомобиль с младенцем на руках. Ее дети то получают травму, катаясь на выступе иномарки, то просят денег на воду у прохожего, который оказывается следователям СКР Татарстана.

Сама Агина уверяет всех, что знает свои права и всегда готова за них бороться. Но способ она выбрала для этого на грани - когда ей не отдавали документы в детсаду на одного из сыновей по причине задолженности, Агина пошла в рукопашную с бухгалтером. Документы отвоевала, но нарвалась на пристальное внимание как органов опеки, так и силовиков.

СУ СКР республики сообщили, что в отношении Аганы Алтынбаевой, передавшей малолетнему сыну управление автомобилем, возбуждено еще одно уголовное дело. Напомним, что в данный момент расследуется уголовное дело по статьям "Неисполнении родительских обязанностей", "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".

Новая история противостояния многодетной матери и стражей порядка послужила возбуждения уголовного дела по более тяжкой статье - "Применение насилия в отношении представителя власти".

По версии следствия, когда женщину пригласили в отдел полиции Мамадыша, подозреваемая разорвала составленные в отношении нее административные протоколы, напала на сотрудницу полиции, ударив ее по руке и толкнув ее. Этим Алтынбаева не ограничилась. Она разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы. Сотрудница полиции получила телесные повреждения и обратилась к врачу.

Тем временем сама Агина Алтынбаева продолжает вывешивать на своей страничке посты и коллажи с обвинениями, оскорблениями и проклятиями в адрес сотрудников органов опеки и полиции. Женщина хвастается, что ее проклятия имеют свойство сбываться, приведя пример своего отчима. С ее слов, в 12 лет она была им изнасилована.

"Жизнь наказала за все мои мучения его, он посмел изнасиловать меня в 12 лет, он позволял издеваться всё детство надо мной. Сколько выгонял из дома и я спала возле двери. И не только надо мной он издевался, но и над ещё четырьмя моими родными братишками которых я сейчас содержу по мере возможности как бы сложно самой не было. Говорил мне хочешь кушать иди работай, мне и приходилось добывать денег в детстве возле Загса в восьмом комплексе просить у молодожён ,чтобы выжить, либо на остановках просить денег якобы на проезд у прохожих и мне не стрёмно писать об этом. Я о себе никогда ничего не скрывала, и это не хайп как считаете вы. Это показатель того,что в жизни чужие люди всегда помогают больше, а не родственнички или доблестная полиция и соц защита".