Кабмин Татарстана официально ужесточил антиковидные меры

В документе в том числе отмечено, что действие транспортных карт для лиц старше 60 лет без QR-кода или справки о медотводе будет приостановлено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Татарстана в очередной раз ужесточили антиковидные меры. Так, с 22 ноября ограничения коснутся всего общественного транспорта республики. Люди смогут пользоваться им только при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или наличии медотвода от прививки. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации республики.

В документе отмечено, что действие транспортных карт для непривитых лиц старше 60 лет без медотвода будет приостановлено. Запрещается также продажа билетов на автовокзалах и автостанциях на пригородные и межмуниципальные маршруты без предъявления того же QR-кода. Исключение составляют межрегиональные перевозки.

Напомним, ранее оперштаб обнародовал порядок проверки пассажиров в общественном транспорте, а МУП "Метроэлектротранс" начал поиски новых сотрудников, которые этим займутся в метро.