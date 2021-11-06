В Татарстане в общественный транспорт и на учебу будут пускать только по QR-коду

При этом планируется приостановить действие транспортных карт пожилым людям без сертификата или справки о медотводе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту субботу, 6 ноября, на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в республике после 7 ноября нерабочие дни продлеваться не будут, но зато вводятся новые коронавирусные ограничения. Причина тому – низкие темпы вакцинации людей старше 60 лет и студентов.

- Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет, - сказал Минниханов, приводя статистику по умершим от инфекции – 85% это именно пожилые люди.

Также глава региона отметил, что ему часто сообщают о том, что в общественном транспорте нарушается масочный режим.

В связи со всем этим, в Татарстане через две недели вступят в силу новые антиковидные меры – в общественный транспорт не будут пускать пассажиров без QR-кодов или справки о медотводе от вакцинации. Последнюю в республике так же решили перевести в электронный формат, но пока это в стадии разработки. Кроме того, людям старше 60 лет, которые не имеют ни QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев, ни справки о медотводе планируют приостановить действие транспортных карт.

Отметил Рустам Минниханов и низкие темпы вакцинации среди студентов. Поэтому он рекомендовал пускать их на учебу в очном формате так же лишь при наличии QR-кодов или справок о медотводе.

При этом на фоне новых ограничений до улучшения эпидситуации будут действовать и введенные антиковидные меры нерабочих дней – запрет на работу ряда объектов и на проведение зрелищно - развлекательных и массовых мероприятий.