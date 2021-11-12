Как будет работать общественный транспорт с 22 ноября – Миндортранс Татарстана

В маршрутах, на которых нет кондукторов, сертификаты будут проверять водители. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Через 10 дней, 22 ноября, в Татарстане вступают в силу новые антиковидные ограничения в области перевозок. Муниципальным и межмуниципальным транспортом смогут пользоваться только привитые от COVID-19 пассажиры, те, кто переболел вирусом не позднее, чем полгода назад и люди с медотводом от вакцинации. У каждого из них должен быть соответствующий сертификат с QR-кодом, который будет проверяться при обилечивании, заявил журналистам замглавы Миндортранса республики Андрей Егоров. В маршрутах, на которых нет кондукторов, QR-коды будут проверять водители.

Льготные транспортные карты татарстанцев старше 60 лет, не имеющих QR-коды на сайте Госуслуг, будут заблокированы до улучшения эпидситуации, вакцинации или получения медотвода.

Ранее в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана заявляли, что им поступают звонки от возмущенных новыми ограничениями пассажиров.

- Вчера на почту пришло уведомление с угрозами в адрес руководителя от Гульназ Галимуллиной. Связавшись по телефону с Гульназ Нурулловной дал ей пояснения. Уважаемые пассажиры перевозчики не принимали решения о введение QR-кодов в автобусах», - замечает председатель Ассоциации Сергей Темляков.

После он привел текст полученного уведомления:

- У Вас есть возможность НЕ СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ и УЧАСТНИКОМ противоправных действий и строго соблюдать нормы Конституции РФ. В случае обнаружения ФАКТОВ, свидетельствующих о нарушении вышеперечисленных статей Конституции РФ по незаконному ограничению прав граждан на передвижение, Вы будете преследоваться по закону (орфография и пунктуация автора сохранены – Ред.), - написала женщина.

По последним данным, на автотранспортных предприятиях Казани от COVID-19 привились более 90% работников. Остальные переболели или имеют медотвод.

- Есть категория работников, которые подали заявления на увольнения. В оставшихся 10% учтены и они, - признается Темляков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оперштаб Татарстана разъяснил порядок использования QR-кодов в общественном транспорте

Власти республики подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации о внедрении проверки сертификатов на межрегиональных маршрутах (подробности)