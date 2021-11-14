В двух районах и одном городе Чувашии смягчили коронавирусные ограничения

Там будут действовать общие для всей республики антиковидные меры.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавируса в Алатырском, Янтиковском районах и в городе Алатырь были сняты жесткие антиковидные ограничения. Соответствующие изменения в свой Указ внес глава республики Олег Николаев.
Напомним, что после 7 ноября в отличие от всей Чувашии указанные муниципалитеты продолжили жить в рамках мер, которые были введены на время нерабочих дней. Причина этот в росте заболеваемости и низких темпах вакцинации.
Теперь же с этих выходных на территории Алатырского и Янтиковского районов, а также города Алатырь, будут действовать общие для всей республики антиковидные меры.
Так, в частности, там возобновляется работа непродовольственных магазинов с товарами первой необходимости с площадью торгового зала более 500 квадратных метров, а также открываются кафе и рестораны, являющиеся свободными от COVID-19 зонами и имеющие площадь зала менее 150 квадратных метров.
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