В Чувашии нерабочие дни продлили для двух районов и одного города

В трех муниципалитетах региона все еще фиксируются неблагоприятные показатели по заболеваемости и вакцинации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В целом ситуация с коронавирусом во время нерабочих дней на территории Чувашии стабилизировалась, отметил на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции глава республики Олег Николаев. Поэтому с 8 ноября там возобновляется работа непродовольственных торговых объектов и школ.

При этом из-за неблагоприятных показателей по заболеваемости и вакцинации продлить нерабочие дни до особого распоряжения было решено в Янтиковском и Алатырском районах, а также городе Алатырь. Правда, там будет разрешена работа предприятий торговли имеющих площадь до 500 квадратных метров.

Правда, с соблюдением, введенных до этого, ограничительных мер. Например, вход, в том числе, в здания органов власти разрешен только при предъявлении QR-кодов или действующей справки об отрицательном ПЦР-тесте. Исключение составляют такие организации с отдельным входом с улицы, как аптеки, салоны связи, магазины с товарами первой необходимости. Кроме того, запрещена работа точек общепита с 23.00 до 6.00, если только они не являются ковид-фри зонами площадью более 150 квадратных метров.

К слову, указанные ограничения остаются действительными и на всей территории Чувашии. Так, чтобы заселиться в гостиницы, базы отдыха, санатории и туристические базы потребуется предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест, или справку о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев.