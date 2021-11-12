В Чувашии решили выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом неофициально

Глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить выдачу региональных QR-кодов в течение недели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Чувашии приняли решение выдавать QR-коды людям, которые переболели коронавирусом неофициально, но для этого у них должен быть высокий уровень антител.

Как заявил на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции глава республики Олег Николаев, обозначенный Минздравом России защитный уровень антител к коронавирусу в организме составляет 300 единиц и людей с более высокими показателями ограничивать в действиях нельзя, так как в таком случае нарушаются их права.

Так, в Минцифре Чувашии предложили два варианта – ждать, пока людей с высоким уровнем антител признают переболевшими по всей стране, либо создать региональный реестр с привлечением врачебной комиссией.

При этом во втором случае QR-код появится не на федеральном портале госуслуг, а на региональном. Соответственно, и действовать он будет только на территории Чувашии. Олег Николаев выбрал именно этот вариант и уже поручил запустить процесс по выдаче региональных сертификатов в течение недели.

Итак, неофициально переболевшие коронавирусом жители республики могут получить QR-код по результатам анализов в двух лабораториях, находящихся в кожно-венерологическом диспансере (Чебоксары, ул. Пирогова, 6) и республиканской клинической больнице (Чебоксары, Московский проспект, 9).

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