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Общество10 ноября 2021 16:03

Руководителем Исполкома Нижнекамского района назначили Рамиля Муллина

До этого момента он занмал эту должность с приставкой «исполняющий обязанности»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Он перешел на новую работу из Муслюмовского района Татарстана, где также возглавлял местную администрацию. Фото: er.ru

Он перешел на новую работу из Муслюмовского района Татарстана, где также возглавлял местную администрацию. Фото: er.ru

В эту среду, 10 ноября, на очередной сессии депутаты Нижнекамского района выбирали нового главу местного Исполкома.

На этот пост были представлены два претендента – исполняющий обязанности главы Рамиль Муллин и глава Афанасовского поселения Дмитрий Филиппов. В итоге депутаты единогласно поддержали Муллина.

Напомним, что он ранее он возглавлял администрацию Муслюмовского района Татарстана, а на пост исполняющего обязонности руководителя Исполкома Нижнекамского района был назначен после перехода с этого поста Айдара Метшина в депутаты Госдумы.