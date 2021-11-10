Руководителем Исполкома Нижнекамского района назначили Рамиля Муллина

Он перешел на новую работу из Муслюмовского района Татарстана, где также возглавлял местную администрацию. Фото: er.ru

В эту среду, 10 ноября, на очередной сессии депутаты Нижнекамского района выбирали нового главу местного Исполкома.

На этот пост были представлены два претендента – исполняющий обязанности главы Рамиль Муллин и глава Афанасовского поселения Дмитрий Филиппов. В итоге депутаты единогласно поддержали Муллина.

Напомним, что он ранее он возглавлял администрацию Муслюмовского района Татарстана, а на пост исполняющего обязонности руководителя Исполкома Нижнекамского района был назначен после перехода с этого поста Айдара Метшина в депутаты Госдумы.