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Общество3 октября 2021 11:56

Покидая пост мэра Нижнекамска, Айдар Метшин исполнил песню Андрея Макаревича

Видео с его выступлением появилось в соцсетях
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В ближайшее время Метшин, выигравший на выборах депутатский мандат, отправится в Госдуму. Фото: vk.com/nknews

В ближайшее время Метшин, выигравший на выборах депутатский мандат, отправится в Госдуму. Фото: vk.com/nknews

2 октября в Нижнекамске проводили теперь уже бывшего мэра Айдара Метшина. Прощаясь с коллегами, он спел песню «Наш дом» из репертуара группы «Машина времени», написанную Андреем Макаревичем. Видео с его выступлением опубликовали в соцсетях.

В ближайшее время Метшин, выигравший на выборах депутатский мандат, отправится в Госдуму. С 2006 года он занимал пост главы Нижнекамского района. Мэром Нижнекамска стал в 2008 году, далее переизбирался повторно.

Кто займет место Айдара Метшина, пока официально не оглашается. В СМИ сообщалось, что на пост мэра Нижнекамска и главы одноименного района придет нынешний глава Муслюмовского района Рамиль Муллин. Однако в пресс-службах обоих муниципалитетов эту информацию не подтвердили.