Кресло мэра Нижнекамска с пометкой и.о. занял Рамиль Муллин

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В этот понедельник, 4 октября, депутаты Совета Муслюмовского района согласовали добровольный уход своего главы Рамиля Муллина и руководителя местного Исполкома Рафаэль Демидов. При этом тут же был выбрано новый глава. Им стал гендиректор дилерского центра местной компании Альберт Хузин.

После чего Муллина на внеочередной сессии совета Нижнекамского района и нижнекамского городского совета представили, как замену ушедшему Айдару Метшину, правда с приставкой и.о.

Отметим, что вместе с Метшиным свои полномочия досрочно сложил и руководитель Исполкома Нижнекамского района Айдар Сайфутдинов.

Напомним, Айдар Метшин покинул свой пост в связи с тем, что по итогам сентябрьских выборов он прошел в Госдуму как новый депутат.