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Общество20 октября 2021 9:27

Набережночелнинский крановый завод анонсировал выпуск эротического календаря новым тизером

Арест директора не стал препятствием
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В кадре засветился и скандальный гендиректор завода Марс Тимербулатов. Фото: скриншот из видео

В кадре засветился и скандальный гендиректор завода Марс Тимербулатов. Фото: скриншот из видео

На Youtube-канале Набережночелнинского кранового завода появился тизер, анонсирующий выпуск традиционного эротического календаря предприятия. В кадре засветился и скандальный гендиректор завода Марс Тимербулатов.

Новый календарь назвали «Сказкой». В нем снялись 12 сотрудниц завода. Модели предстают в фантастических образах с атрибутикой различных персонажей.

Напомним, ранее гендиректор Набережночелнинского кранового завода стал фигурантом уголовного дела на 404 миллиона рублей. Его задержали в аэропорту и доставили в Казань для проведения следственных действий с его участием.