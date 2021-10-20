Набережночелнинский крановый завод анонсировал выпуск эротического календаря новым тизером

В кадре засветился и скандальный гендиректор завода Марс Тимербулатов. Фото: скриншот из видео

На Youtube-канале Набережночелнинского кранового завода появился тизер, анонсирующий выпуск традиционного эротического календаря предприятия. В кадре засветился и скандальный гендиректор завода Марс Тимербулатов.

Новый календарь назвали «Сказкой». В нем снялись 12 сотрудниц завода. Модели предстают в фантастических образах с атрибутикой различных персонажей.

Напомним, ранее гендиректор Набережночелнинского кранового завода стал фигурантом уголовного дела на 404 миллиона рублей. Его задержали в аэропорту и доставили в Казань для проведения следственных действий с его участием.