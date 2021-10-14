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Происшествия14 октября 2021 12:25

В аэропорту задержали гендиректора Набережночелнинского кранового завода Марса Тимербулатова

Правоохранители встретили его, когда он прилетел из Калининграда
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчину везут в Казань.

Мужчину везут в Казань.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отметив свое 50-летие гендиректор Набережночелнинского кранового завода Марс Тимербулатов вернулся из Калининграда в Татарстан. Вот только встречали его не оркестр, а люди в погонах.

В аэропорту Бегишево руководителя завода, известного своими эротическими календарями, задержали в рамках расследования сразу двух уголовных дел. Марс Тимербулатов подозревается в крупном мошенничестве с гособоронзаказом на 5 миллионов рублей и уклонении от уплаты налогов на сумму более 404 миллионов рублей.

- В ближайшее время руководитель предприятия будет доставлен в Казань для проведения с ним следственных действий. Решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения, - сообщили в следственном комитете Татарстана.