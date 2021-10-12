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Происшествия12 октября 2021 18:21

СУ СКР Татарстана: гендиректор Набережночелнинского кранового завода уклонился от уплаты налогов на 404 миллиона рублей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На предприятии проводятся обыски.

На предприятии проводятся обыски.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Набережночелнинском крановом заводе скандал. 50-летний гендиректор предприятия известного не только своей продукцией, но и эротическими календарями, стал фигурантом уголовного дела на 404 миллиона рублей. Мужчине инкриминируют статью «уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере», сообщили в следственном комитете Татарстана.

- В настоящее время на предприятии проводится обыск. Изымается необходимая документация, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы гендиректор представил в налоговую декларации с поддельными сведениями о якобы сделок с девятью контрагентами. Именно благодаря этому мужчина смог незаконно увести завод от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на более чем 404 миллиона рублей.