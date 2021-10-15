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Общество15 октября 2021 13:06

До одного миллиона рублей штрафа грозит за не проверку QR-кодов на входе в торговые центры Татарстана

Такую сумму может выплатить юридическое лицо, если оно попадется на этом нарушении второй раз
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В республике выписывать за это штраф имеют право 12 ведомств.

В республике выписывать за это штраф имеют право 12 ведомств.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала действия новых антиковидных мер полиция составила более 50 административных протоколов за ненадлежащую организацию проверки наличия QR-кодов о вакцинации или перенесенном короанвирусе.

- За это полагаются штрафы до 30 тысяч рублей гражданам, до 50 тысяч должностным лицам и до 300 тысяч рублей юридическим лицам, - заявил 15 октября зам начальника полиции по охране общественного порядка МВД Татарстана Фяргат Мухаметзянов.

При этом, по его словам, при повторном таком нарушении штрафы взрастают в разы до 50 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц это уже будет от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц – до одного миллиона рублей.

Напомним, в Татарстане выписывать штрафы за нарушение антиковидных мер кроме полиции могут 11 ведомств.