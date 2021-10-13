В Набережных Челнах QR-рейды выявили первых нарушителей новых антиковидных мер

Первыми пойманными нарушителями стали торговый центр и ресторан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После введения новых коронавирусных ограничений полиция Набережных Челнов начала устраивать ежедневные проверки соблюдения антиковидных мер. Первыми, кто попался на этом стал один из торговых центров и ресторан.

Так, на входе в ТЦ в поселке ГЭС не было системы контроля QR-кода посетителей. В отношении юридического лица уже составили административный протокол.

Такое же нарушение выявили у входа в ресторан на Автозаводском проспекте. Протокол был оформлен в отношении 23-летнего управляющего заведением. Сообщают «Челнинские известия».

Материалы рейда передадут в городской суд, где будут установлены суммы штрафов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане выписывать штрафы за нарушение антиковидных мер могут 12 ведомств

Они это могут делать и за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (подробности)