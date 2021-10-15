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Общество15 октября 2021 10:57

В Татарстане пенсионеров, отправленных на самоизоляцию, хотят прививать от коронавируса на дому

По словам специалистов, это более целесообразно безопасно нежели они сами пойдут вакцинироваться в поликлиники
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В Татарстане люди в возрасте старше 65 лет которые не были вакцинированы или не перенесли коронавирус за последние шесть месяцев, были отправлены на обязательную самоизоляцию.

В Татарстане люди в возрасте старше 65 лет которые не были вакцинированы или не перенесли коронавирус за последние шесть месяцев, были отправлены на обязательную самоизоляцию.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 11 октября в Татарстане люди в возрасте старше 65 лет которые не были вакцинированы или не перенесли коронавирус за последние шесть месяцев, были отправлены на обязательную самоизоляцию. Можно ходить только в ближайший магазин, больницу, выкинуть мусор и выгулять собаку не дальше 100 метров от дома.

В связи с тем, что пожилым иногда тяжело самим решить вопрос о прививке, в Татарстане начали прорабатывать вопрос об их вакцинации на дому.

- Это более целесообразно, чем если они сами пойдут в поликлинику, - отметила руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

В связи со сложной ситуацией с коронавирусом в республике не привитым, а также имеющим к этому медотвод, пожилым людям крайне нежелательно посещать места с массовым пребыванием людей. Чтобы пенсионеры пока оставались дома татарстанские власти готовы взаимодействовать с ними в плане бесплатной доставки лекарств и продуктов.