15 октября в Казани откроют два дополнительных пункта вакцинации от коронавируса

Новые пункты имеют отдельный вход. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, пункт из ТЦ «Южный» переезжает в соседнее здание «Мегастроя». Там будут вакцинировать с 10.00 до 20.00 в порядке живой очереди.

Кроме того, в эту пятницу, 15 октября, в другом здании «Мегастроя» по адресу: улица 2-ая Азинская, 7б, откроют дополнительный пункт – имеется отдельный вход. Такой же пункт вакцинации заработает и в торговом центре Kazan Mall – вход со стороны улицы Павлюхина. Они будут работают ежедневно с 10.00 до 20.00. Отметим, что пункты, которые имеют отдельный вход, принимают всех желающих, в том числе и тех, кто пришел сделать первую прививку.

- Наличие конкретной вакцины надо уточнять в пунктах вакцинации, запасы пополняются ежедневно. Напоминаем, изначально вакцина «Спутник Лайт» была предназначена для повторной вакцинации спустя полгода либо переболевших. Для первичной вакцинации следует отдать предпочтение двухкомпонентным вакцинам. Они помогут выработать устойчивый иммунитет, - рекомендуют в Минздраве Татарстана.

Напомним, что пункт вакцинации в ТЦ «МЕГА» в бывшем летнем кафе - это стеклянный домик рядом с главным входом в торговый центр, начал прививать круглосуточно и в любой день недели. Закрываться он будет только на технические перерывы - с 8.00 до 8.30 и с 20.00 до 20.30.

Также привиться можно и в учреждениях культуры: в КЦ «Сайдаш» с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу; в КЦ «Московский» с 10.00 до 19.00 с понедельника по субботу; в КДК им.В.И.Ленина с 13.00 до 19.00 с понедельника по пятницу.

В свою очередь КФУ планирует продлить время работы университетской клиники, которая находится по адресу: улица Вишневского, 2а. Пока ее режим работы в будни – с 9.00 до 18.00, в выходные – с 9.00 до 14.30. Предварительно можно записаться по телефону: 8 (843) 233-30-00.