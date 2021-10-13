КФУ планируют продлить время работы прививочных кабинетов университетской клиники

Для иммунизации применяют три вакцины: «Cпутник V», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт» (для переболевших и вакцинированных ранее) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В настоящее время в КФУ привиты 72% сотрудников. Также там идет активная вакцинация студентов. Для этого планируется продлить время работы университетской клиники, сообщили в пресс-центре вуза.

Сама клиника находится по адресу: улица Вишневского, 2а. Пока ее режим работы в будни – с 9.00 до 18.00, в выходные – с 9.00 до 14.30. Предварительно можно записаться по телефону: 8 (843) 233-30-00.

Для вакцинации в университетской клинике применяют три вакцины: «Cпутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт» (для переболевших и вакцинированных ранее - Ред.). Желающим привиться там нужно принести с собой паспорт, СНИЛС и медполис. Иностранным студентам - паспорт, а также рекомендуется полис добровольного медицинского страхования.